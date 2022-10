Arsenal | Arteta scopre accoltellamento a Pablo Marì | 'Siamo in contatto con la famiglia' VIDEO

la Repubblica

... sottolinea ancora Pablo Marì, arrivato in prestito dall'. "Volevo guadagnarmi un'occasione agli occhi dima nel momento in cui mi è stato detto che non contavano su di me, l'Italia ha ...cerca tre punti cruciali. Le formazioni ufficiali Psv: i n attesa: in attesa Arteta fa volare l'Arsenal, l'allievo vuole battere il maestro Guardiola Il Betis fa un regalo alla Roma: gli spagnoli sconfiggono 1-0 il Ludogorets e, in caso di successo giallorosso sull'HJK, sarà aggancio ai bulgari. Rivincita per il PSV, che infligge la seconda sconfit ...SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS All’Emirates Stadium di Londra si gioca il match valido per la quattordicesima giornata di Premier League tra Arsenal e Nottingham. Padroni di casa che difendono il primat ...