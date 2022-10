Arriva ‘Il pastore 4 0’ | dalla Calabria il progetto giovani per rilancio aree montane

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Creare una nuova figura professionale da un antico mestiere, con un doppio obiettivo: coinvolgere le nuove generazioni e rilanciare le. Questo il senso del‘Il4.0’, presentato oggi alla XII Convention Europea della Montagna, organizzata da Euromontana con Cia-Agricoltori Italiani, in corso a Camigliatello Silano, nel Cosentino, sulle cime del Parco Nazionale della Sila. Al contrario di Paesi come Francia o Spagna, in Italia non ci sono percorsi formativi dedicati alla professione di. Un’attività fondamentale per la tenuta delle zone di montagna, sia sul fronte del presidio territoriale che su quello occupazionale, ma che oggi sconta la carenza di ricambio generazionale, con effetti negativi sulle imprese agropastorali e sulle filiere locali. Ed è ...