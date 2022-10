Arrestato a Bari terrorista pronto a morire per la razza bianca

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Polizia hain provincia diun giovane pugliese, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle risultanze di una complessa attività investigativa avviata nel 2021 dalla DIGOS della Questura die dal Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Ucigos – nell'ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale “Sieg Heil”, utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista ...

