Arrestato a Bari terrorista pronto a morire per la razza bianca

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Polizia hain provincia diun giovane pugliese, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle risultanze di una complessa attività investigativa avviata nel 2021 dalla DIGOS della Questura die dal Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione – Ucigos – nell’ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale “Sieg Heil”, utilizzato dal giovane per promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice ...

Queste le accuse in base alle quali un giovane pugliese è statodalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Procura. Le indagini ...- Terrorismo internazionale è l'accusa pesantissima con cui è statoun ragazzo a . Si ritiene che appartenga all' organizzazione terroristica suprematista ...dal gip del Tribunale disu ...La Polizia, questa mattina, ha tratto in arresto un giovane pugliese accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale.Farebbe parte della organizzazione suprematista bianca americana The Base, allarmanti richiami nel materiale sequestrato con la strage di Buffalo ...