Antonella Fiordelisi punta Antonino? La previsione di Ginevra Lamborghini

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Torna a parlare la squalificata: la cantante ha parlato del possibile rapporto traQuando prende la parolanon accade mai niente di banale. La sorella di Elettra, squalificata dal GF Vip dopo le prime settimane a causa delle frasi infelici rivolte nei confronti di Marco Bellavia, è tornata anche nella casa per un confronto con l’amicoSpinalbese. A detta dell’ereditiera, l’ex di Belen avrebbe il mirino bento addosso da parte die l’interesse per Edoardo Donnamaria non sarebbe niente più di un gioco: “A me dispiace solo che secondo me Edoardo si prenderà una tranvata, poverino… Lo vedo bello preso ma secondo me lei gioca, ...