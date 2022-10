Antimo Iunco a SuperNews | “Da gennaio vedremo il vero Verona | fallimento del Chievo brutta esperienza per tutti”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto. L’ex attaccante, classe 1984, in carriera ha indossato, tra le altre, le maglie dina,, Salernitana, Cittadella, Torino, Spezia e Bari. Scuola Brindisi,ha giocato per sette anni al Bentegodi: prima in Serie B con l’Hellasna, poi in massima serie tra le fila deldi mister Iachini. In carriera ha indossato anche la maglia della Nazionale Italiana Under 20 ed ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo con la formazione Under 23. Terminata la carriera da giocatore ad Agosto 2019, si dedica a livello giovanile alla carriera da allenatore., ana hai indossato le maglie di Hellas e. Quali sono i ricordi ...