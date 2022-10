Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 27 ottobre

Leggi su zon

(Di giovedì 27 ottobre 2022): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 27Roberto Ferri inizia a pensare che l’improvvisa sparizione di Marina non dipenda dalla sua volontà. Intanto, mentre Jimmy è determinato a non avere più rapporti con la madre, Niko sa che Micaela si muoverà legalmente e sollecita Alberto per organizzare una strategia di difesa. Nel frattempo, mentre i bambini portano avanti le loro indagini sul fantasma, Mastro Peppe e Alberto scoprono che c’è un segreto....