Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi | 27 ottobre

Leggi su zon

(Di giovedì 27 ottobre 2022): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 27Julia si reca alla Previdenza Sociale per tentare di farsi togliere la multa ma non ci riesce. Decide, a questo punto, di farsi aiutare da Sergio: gli propone, infatti, di diventare suo socio.Un: Bárbara Oteiza-Filmografia Televisione Centro médico – serie TV, 1 episodio (2016) ByAnaMilán – serie TV, episodio Cuando perdí ese lunar (2020) La que se ...