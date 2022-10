Anticipazioni GF Vip 7 | 27 Ottobre | nessun provvedimento per Elenoire

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Siamo arrivati al dodicesimo appuntamento con questo Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, con la partecipazione dell’esperta social Giulia Salemi, dovrà barcamenarsi in tante situazioni che si sono sviluppate in questi giorni. Intervenuto nel consueto daytime pomeridiano, il diretto del settimanale Chi ha spoilerato che cosa succederà in questo nuovo appuntamento. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Grande Fratello Vip 7,dodicesima puntata, in onda il 27Alfonso Signorini si è collegato in diretta dallo studio del GF VIP 7 e ha spoilerato le primedella dodicesima puntata. Va detto subito: non c’è aria di provvedimenti perFerruzzi. Dunque,a gioia per chi ...