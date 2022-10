Anticipazioni Amici | eliminato e due nuove coppie | “Si sono baciati”

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Oggi è stata registrata la nuova puntata di22. Dallearrivano notizie interessanti, tra cui due baci e un alunna eliminata.News e Superguida Tv hanno svelato in anteprima che a lasciare la scuola mariana sarà Asia. Nelle casettenati anche nuovi amori, dopo Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, pare che si sianoanche Wax e Claudia e Gianmarco e Megan. In pratica nascono piùnella nuova edizione diche in quella di Uomini e Donne.GIANMARCO e MEGAN si22 #spoiler — ?????? ?? (@gossiptv ) October 27, 2022 IO DOPO AVER LETTO CHE GIANMARCO E MEGAN,WAX E CLAUDIA SI ...