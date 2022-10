Antica fortezza in Perù costruita da alieni?

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La complessità di alcune opere antiche scatenano non poche fantasie sulla loro realizzazione. Per la quale viene sovente anche evocata l’origine aliena. L’esempio più noto sono le piramidi egizie, ma di recente a stuzzicare la fantasia dei Social è l’di Sacsayhuamán, rinvenuta sulle Ande peruviane. Più precisamente, il sito archeologico di Sacsayhuamán – L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

CittaDellaSpezia

Nel progettoVerrucole Archeopark , ideato e realizzato dall' associazione STUDIUM 1984 ... Uno spaccato diquotidianità raccontato da guide appassionate in abito storico , aspetto che ...... alladi Castelfranco e nei Chioschi di Santa Caterina a Finale Ligure e alla... Presidente del Consorzio Teatro Tuscia e Direttore artistico stagione Ferento "città romana, ... Gli appuntamenti di Halloween con Earth Chefchaouen è una delle città più incredibili del Marocco. Per la Medina interamente dipinta di azzurro, ma non solo: ecco la storia e cosa vedere ...Itinerari da paura: avventure on the road tra castelli secolari e i loro oscuri segreti per questo halloween, con Yescapa.