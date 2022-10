Andy Warhol torna a Milano in una grande mostra alla Fabbrica del Vapore

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Life&People.it “Ogni cosa ripete se stessa. È stupefacente che tutti siano convinti che ogni cosa sia nuova, quando in realtà altro non è se non una ripetizione”.Dopo oltre dieci annidelfino a marzo 2023, unaesposizione dedicata al protagonista della Pop Art americana, con oltre 300 opere che raccontano l’universo artistico didagli inizi negli anni Cinquanta come illustratore commerciale sino all’ultimo decennio di attività negli anni Ottanta connotato dal rapporto con il sacro. La“La pubblicità della forma”, promossa e prodotta da Comune di ...