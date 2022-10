Anche i tralicci elettrici diventano smart | ecco le soluzioni adottate da Terna sul suolo Italiano

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Inon saranno più come li conosciamo noi, perché adesso diventeranno del tuttoe soprattutto più efficienti. Ma in che maniera? Queste miglioriesono molto importanti – Computermagazine.itL’evoluzione sino al digitale Ad occuparsi della miglioria dei, che opera in questo campo sin dal 1999. Ce lo fa sapere Massimiliano Garri, Direttore Innovation and Market Solutions della società, che commenta la situazione in tal senso: “Vent’anni fa avevamo 800 punti di generazione elettrica, oggi sono oltre 1 milione. E di fronte a questa complessità servono tecnologie, competenze e innovazione“. Ed è per la seguente ragione che la transizione digitale sia diventata una componente chiave per riuscire a ...