America’s Cup | Ineos Britannia presenta il prototipo realizzato con Mercedes Ainslie | “Investimento massivo”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)hato il proprioin vista dellaCup 2024. Il sodalizio britannico, uscito con le ossa rotta dall’ultima campagna (tramortito da Luna Rossa nella finale di Prada Cup), ha costruito il ribattezzato T6 in collaborazione con lae il dipartimento di scienze applicate che supporta la squadra di F1. Si tratta di uno scafo di 40 piedi che ricoprirà un ruolo determinante per questa compagine in avvicinamento alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, in programma tra un paio di anni a Barcellona. Lazione ha avuto luogo a Palma di Maiorca (Spagna), la barca è stata costruita presso i Carrington Boats di Hythe ed è poi stata trasportata a Brackley, la sede della. ...