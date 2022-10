Alloggi Ater Roma – A Tor vergata | proseguono i lavori per 42 nuovi appartamenti ed i lavori di manutenzione

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di, Luca Manuelli, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo nei cantieri per la riqualificazione e il completamento del complesso di edilizia residenziale pubblica in via Ferruccio Ulivi a Tor. In particolare, sono terminati idisui due edifici ‘B3’ e ‘F’, che hanno riguardato il rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi, dei piani pilotis e degli spazi comuni esterni con un investimento regionale complessivo di 2,6 milioni di euro. Analoghi interventi sono stati progettati per il fabbricato ‘B2’, per un importo stimato in 2 milioni di euro. È stato avviato, inoltre, il cantiere per il completamento dello scheletro dell’edificio ...