Allarme cimici da letto | Dopo decenni torna la piaga nella Capitale | i pericoli per l’uomo

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’: “Una volta era facile trovarle nelle trincee, durante la seconda guerra mondiale. Poi non se n’è più avuta traccia, fino a una decina di anni fa.” E’a Roma per l’invasione nei condomini delleda. Decine e decine, infatti, le segnalazioni in merito, molte delle quali fatte con estremo ritardo. Eranoche non si vedeva un’emergenza simile, precisamente dai tempi della seconda guerra mondiale. Ma cosa fare in caso di infestazione?da, decine di segnalazioni: iper“Una volta era facile trovarle nelle trincee, durante la seconda guerra ...