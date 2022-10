All' anziana disabile 97 anni multa di 100 euro perché senza dose di vaccino Covid Il figlio | ' La mamma neanche mi riconosce'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ricoverata in una Rsa all'età di 97, si è vista recapitare unadi 100non ha ricevuto la secondadi. Sanzione, decisa dal governo all'inizio del 2022 , per tutti ...

Stupore, nella residenza per anziani, quandodegente è stata recapitata una 'comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio', da anni allettata nella casa di riposo a Portogruaro, ......cher, che avevano il doppio della sua età e che Churchill celebrò la vittoria su Hitler'età che ... La piùè Elisabetta Casellati (Riforme), 76 anni. Le lamentele cui il ministro fa ...“ Nessun anziano in difficoltà ”. E’ questo l’appello di Anap Padova, l’associazione dei pensionati di Confartigianato davanti al caro bollette. “C’è il serio rischio che aumenti la povertà tra gli ov ...Poco più di 50 mila euro per rimborsare almeno parzialmente anziani e disabili dei costi sostenuti per l'aumento delle bollette. A deliberarlo è la giunta comunale di Foligno che ha finanziato il cont ...