Alla Casa del Cinema di Roma sabato 29 ottobre premiere regionale dei documentari di Karim Galici ed incontro con regista e autore sardo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’appuntamento acon lalaziale deidi, incentrati su storie della Sardegna accogliente e solidale, è in programma29alle ore 16:30 nella prestigiosa cornice delladel(Sala Gian Maria Volonté) a Villa Borghese, graziecollaborazione fra Cittadini del Mondo OdV di Cagliari che ha prodotto ie l’Associazione dei Sardi di“IL GREMIO”. Dopo la proiezione, è previsto l’con il, arricchito dall’intervento di Raffaele ...

TRT

Puntiamo sul brand journalism offrendo soluzioni top value personalizzate e orientatecrescita ... Nel 2020, Ital Communications ha fondato laeditrice oVer Edizioni, con cui pubblica sulle ...... segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle nostre iniziative editoriali Iscriviti... Clicca qui Il mio abbonamento Scopri tutte le iniziative e le offerte per ricevere la rivista atua Incontro Biden-Herzog alla Casa Bianca Gli equilibri della Casa sono sempre mutevoli e i rapporti sembrano cambiare molto velocemente. Se all’inizio dell’avventura, i VIP si avvicinano fra loto, nell’arco delle… Leggi ...Tagliacozzo – Continua con successo l’iniziativa solidale di Miss Sorridi con Noi 2022 di cui è testimonial la bellissima 24enne di Magliano dei Marsi Dalila Tangredi che il 4 Novembre alle ore 16,00 ...