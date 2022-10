Al via i lavori di demolizione del viadotto della Scafa | dureranno 26 mesi | ecco i particolari

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una novità importante quella che sta per investire il, preziosa arteria stradale di collegamento sia per l’aeroporto di Fiumicino sia per Ostia. Hanno preso il via ida parte di Anas — società del Gruppo FS Italiane — die ricostruzione deldell’Aeroporto lungo la statale 296 “”. L’annuncio degli interventi è stato fatto nel corsoconferenza stampa che si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Fiumicino. Leggi anche: Ostia-Fiumicino, fuga del gas nel: chiusa vialungo la statale 296 “” I, per un ...

Comune di Segrate

Gli interventi, finanziati dal progetto TI CICLO, consistono in opere di ingegneria idraulica e ... la Provincia di Varese invita nuovamente la cittadinanza ad aspettare la fine deiprima di ......a mettere in sicurezza e riqualificare l'area verde comunale ricompresa traFortebracci eA. A completamento deidi abbattimento e ripulitura, si procederà, poi, ad un'importante e ... Cassanese e via Rivoltana, al via lavori di manutenzione straordinaria Tragedia in zona Crocetta, via Colombi Guidotti per la precisione: un uomo di 76 anni che stava facendo dei lavori sul balcone è caduto dal terzo piano ed è morto sul colpo. Guarda il servizio di 12tg ...SILVI – La biblioteca comunale di via Tevere, a Silvi, sarà dotata di una nuova e ampia sala lettura. In tal senso la giunta comunale, su proposta dell’Assessora alla Cultura Giuseppina Di ...