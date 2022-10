Agenzia ANSA

Sono questi alcuni dei temi di cui si discuterà nel corso dei lavori della prima giornata del quindicesimoeconomico eurasiatico di Verona in corso a Baku, in Azerbaigian. All'iniziativa, ...Prenderanno iloggi a Venezia, dall'Isola di San Giorgio, i lavori di 'Venice Sustainable Fashion2022', primo appuntamento internazionale dedicato a un futuro sostenibile del settore, per lanciare un ... Al via Forum economico eurasiatico, tra energia e materie prime I mercati energetici e delle materie prime, il ruolo dell'Azerbaigian e la cooperazione con Europa e Italia e i profondi cambiamenti geopolitici che stanno avvenendo a livello globale. (ANSA) ...Soddisfazione per la prima edizione della mostra-evento dedicata alle tecnologie per il food&beverage e il packaging ...