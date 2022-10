Aidem Didattica Emozionale | come lavorare in classe con le emozioni attraverso laboratori pratici – Corso online accreditato MIUR

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 27 ottobre 2022)(15 ore) per supportare tutti i docenti (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria) a progettare in maniera efficace percorsi dinella propriae imparare a gestire lein ambito pedagogico, didattico ed educativo. Da questo anno scolastico i docenti sono tenuti a predisporre percorsi didattici per aiutare L'articolo .