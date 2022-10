Agnelli ha convocato i lavoratori della Juve per “rassicurarli” | «Siamo sereni»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lantus è “convinta di avere sempre agito nel rispetto delle norme e delle leggi che regolano le materie finanziarie, come nella prassi dell’industria del calcio”. I pm no, ma Andreanon sa più come ripeterlo, sperando che il mantra dell’innocenza attecchisca almeno tra i suoi “dipendenti”. E così stamattinaha provato a metterci la faccia, come si dice: haalla Continassa tutti i dipendentintus per chiarire la situazione, scrive Sky Sport, spiegare la posizione del club e, dopo la chiusura delle indagini preliminariprocura di Torino che ipotizza, fra gli altri, i reati di falso bilancio e false comunicazioni al mercato a carico di 16 indagati, in cui rientra anche la società ...