Aeroporto | un nuovo collegamento avvicina Roma e Cork

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Fiumicino – La capitale italiana e la seconda città d’Irlanda, tutta da scoprire, dalla fine di ottobre saranno collegate da nuovi voli diretti. E grazie ai nuovi voli Ryanair operati due volte a settimana dall’di Fiumicino,è una delle mete in evidenza di questo autunno-inverno: per collegare le due città, ricche di eventi culturali, un volo di poco più di due ore. Numerose le offerte disponibili sul sito www.irlanda.com/Porta dell’ovest irlandese e punto di partenza ideale per andare alla scoperta della Wild Atlantic Way, nonché dello spirito meravigliosamente atlantico della contea di Kerry, saprà riservare non poche sorprese sia a chi è “malato d’Irlanda” sia a chi sta pensando di fare il primo viaggio nell’isola di smeraldo. I motivi per dedicarle qualche giorno sono davvero moltissimi, ma 10 in particolare ...