Addio Ezekiel | bentornato Elias

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si ritorna al punto di partenza. L’esperimento del cambio gimmick è stato effimero, non è riuscito ad andare oltre la dimensione comedy o forse non c’era da principio l’intenzione di portare avanti troppo a lungo il nuovo personaggio. La gag del segreto di Pulcinella con tutti che reggevano il gioco a spese di Owens è stata anche divertente, in particolare per la bravura del canadese di mostrarsi come l’unico sano in un mondo di pazzi (come scrivevo qualche mese fa, la versione WWE di Frank Grimes dei Simpson). Il problema dei personaggi comedy (e non solo) è che se non riescono a rinnovarsi la stancano presto. Al contrario penso a esempi di successo come Santino Marella e R-Truth che hanno saputo negli anni trovare nuovi modi per far ridere il pubblico. Riguardotra l’altro la comicità nasceva da lui passivamente, bastava la presenza per innescare ...