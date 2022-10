Accoltellato al centro commerciale | Galliani rivela | “Cosa ha salvato Pablo Marì”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Alcune ore fa lo spagnolo difensore centrale è stato coinvolto in un agguato in uned è stato raggiunto da una coltellata. Dopo attimi di paura dove si cercava di non pensare al peggio, arrivano le prime notizie. Adriano, direttore sportivo del Monza dove giocasi è precipitato assieme al mister Palladino in ospedale per conoscere le condizioni di salute del ragazzo. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sportitalia che trovate qui di sotto. pic.twitter.com/3HUca8rWAh— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) October 27, 2022dichiarazioni, il ragazzo è fuori pericolo ma c’è una vittima Pomeriggio a tratti ...