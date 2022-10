Accoltellamento al centro commerciale di Assago | 6 feriti | preso l’aggressore

Milano,in uncommerciale, feriti Almeno sei persone sono state ferite con un'arma da taglio mentre si trovano in uncommerciale di Assago (Milano). Tra di loro anche il ...Cinque persone sono rimaste ferite in un'aggressione che ha avuto luogo nelcommerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, da parte di un uomo che, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato bloccato. I feriti, le cui condizioni sono gravi, tanto da ...Cinque persone sono rimaste ferite perché accoltellate da un uomo di 46 anni, mentre erano in un centro commerciale 'Milano Fiori di Corsico, in provincia di ...Un uomo avrebbe accoltellato cinque persone oggi pomeriggio nel centro commerciale Milanofiori di Assago. L’aggressore, secondo le prime informazioni, sarebbe stato poi fermato dalle forze dell’ordine ...