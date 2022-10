“Abbracciavo mia moglie | era come abbracciare un cuscino” | il dramma di Iniesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Andresè ormai nella fase finale della sua carriera da calciatore, il ritiro è vicinissimo. E’ stato uno dei più forti in circolazione, un centrocampista in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. Si è messo in mostra con la maglia del Barcellona e le sue giocate hanno fatto innamorare gli appassionati di calcio. La vita dinon è stata solo rose e fiori, nonostante il grande successo sportivo ed economico. E’ stato un vero e proprio idolo del Barcellona. Nel corso della carriera ha vinto tanti trofei: campionati spagnoli, Coppa del Re, Supercoppa spagnola e Champions League. E’ stato un grande punto di riferimento anche per la Nazionale spagnola. A livello individuale, nel 2010, si è classificato al secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro. Solo dietro a Messi. Attualmente gioca nella squadra giapponese Vissel ...

La leggenda del Barcellona: "Avevo perso la voglia di vivere, il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire" "moglie e non provavo niente, sembrava di stringere un cuscino". Anche Andrés Iniesta fa coming out sulla depressione. Una malattia silenziosa che negli ultimi anni sta per fortuna ...Andrés Iniesta , ex centrocampista del Barcellona, ha raccontato la sua esperienza con la depressione al podcast The Wild Project : ' Ricordo che avevo perso la voglia di vivere.moglie e non provavo niente, sembrava di stringere un cuscino. Il momento migliore del giorno era quando prendevo le pillole e andavo a dormire '. Lo spagnolo ha quindi ammesso: ' La ...La depressione è stato un grosso problema che ha fatto parte della vita di Andres Iniesta: l'ex Barcellona ha deciso di raccontarsi ...Il fuoriclasse spagnolo ha raccontato il suo dramma interiore regalando consigli a chi si trova nella stessa situazione ...