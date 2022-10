A luci spente - Il Museo Alfa Romeo apre le porte di sera per un evento al buio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ildi Arese dell'organizza per sabato 29 ottobre unspeciale: dalle 18.00 alle 24.00, quando normalmente la struttura è chiusa, sarà possibile visitare la collezione a. Gli appassionati potranno camminare muniti solo di una torcia per ammirare le storiche del Biscione nella penombra. Per l'occasione, rimarrà comunque aperta anche la caffetteria. Per aderire all'iniziativa non è richiesta la prenotazione e sarà possibile effettuare l'ingresso fino alle 23.30, per provare un'esperienza diversa dal solito. 69che hanno fatto la storia. Ildi Arese espone attualmente 69 vetture prodotte dal 1910 al 2010: sono presenti modelli stradali, concept e vetture da ...

Nella Macchina del tempo a. Un museo di automobili non può che avere come colonna sonora il rombo dei motori. Ed è così anche al Museo Alfa Romeo , dove video e installazioni accompagnano normalmente la visita. Il museo Alfa Romeo "a luci spente" Appuntamento il 29 ottobre, quando la struttura aprirà in via eccezionale dalle ore 18.00 alle 24.00. Gli appassionati visiteranno l'esposizione muniti di torcia ...