Agenzia ANSA

ha annunciato oggi la firma di uncon l'Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri monomotore AW119Kx destinati al suo Servizio Aereo. Gli elicotteri saranno assemblati ..."ha annunciato oggi la firma di uncon l'Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri monomotore AW119Kx. Saranno - spiega la società - assemblati presso lo stabilimento ... A Leonardo il contratto per nuovi 20 elicotteri dei Carabinieri La consegna dei modelli AW119Kx, assemblati nello stabilimento di Vergiate, che serviranno per la tutela della sicurezza nazionale, della popolazione e dell'ambiente è prevista tra il 2023 e il 2026 ...Leonardo ha firmato un contratto con l'Arma dei Carabinieri per la fornitura di 20 elicotteri con consegne attese tra il 2023 e il 2026. A farlo sapere la società in una nota in cui precisa che gli ...