27 ottobre 1963 | la rissa nel derby Juventus Torino VIDEO

Enrico Mattei , presidente dell'Eni, l'Ente nazionale idrocarburi, morì il 271962. L'aereo su cui stava viaggiando da Catania a Milano, un bireattore Morane - Saulnier, ...Tra il 1951 e il...... nata a Cesena il 24 luglio 1941, sposata a Pier Paolo Amati a Roma il 16 febbraio, separata ...Zavatta - da "La Voce" dell'8 aprile 2003) Ultimi Articoli An mi lamèint de bród gras! 27...il Concilio cominciò solo l’11 ottobre del 1962, con il discorso inaugurale di Papa Roncalli “Gaudet Mater Ecclesia”. Furono necessari tre anni di preparazione per poterlo avviare. La morte di ...Il ritratto di un uomo, una donna e tre bambini (probabilmente una famiglia) in moto nella collezione messa in vendita dall'agenzia fondata nel 1947 da Robert Capa ...