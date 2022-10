Zeta Service | un’azienda milanese introduce il congedo parentale per le coppie omogenitoriali colmando il vuoto normativo | è tra le prime aziende in Italia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) INCLUSIVITÀ & LAVORO Inilper lenon è riconosciuto:, azienda specializzata in payroll e servizi dedicati all’HR, non solo ha deciso di riconoscerlo, ma addirittura di quadruplicarlo, offrendo 40 giorni rispetto ai 10 concessi per legge ai padri. Si tratta dell’ultima iniziativa all’insegna dell’inclusività da parte dell’azienda che ha già introdotto ilmestruale, gli assorbenti gratuiti nei bagni aziendali oltre a iniziative diffuse di welfare e well-being culture. In occasione della European Gender Equality Week Silvia Bolzoni, fondatrice e presidente di, lancia un appello al nuovo Governo: “È doveroso colmare un ...

Luce

Un nuovo passo in avanti verso la parità di genere sul posto di lavoro., azienda leader specializzata in ...Vediamo quindi secondo gli esperti di ricerca e selezione del personale diquali sono attualmente le cinque competenze più ricercate : Smart Teamworker " Con l'avvento dei nuovi modelli ... Inclusività e lavoro. L'azienda Zeta Service introduce il congedo parentale per le coppie omogenitoriali - Luce Zeta Service, azienda leader specializzata in payroll e servizi dedicati alle risorse umane, è tra le prime imprese in Italia a introdurre il congedo parentale per le coppie omogenitoriali, ovvero fam ...