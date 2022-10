Youth League 2022 2023 | Napoli sconfitto in casa dai Rangers | è ultimo posto nel girone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tramontano definitivamente le speranze deldi non chiudere ildiall’. Per i ragazzi di Frustalupi, reduci da un solo punto in quattro gare, è risultata fatale la sconfittalinga contro idi Glasgow per 2-3. Gli ospiti hanno sbloccato la gara al 21? con Ure, per poi raddoppiare dopo pochi minuti con Lovelace. La reazione dei partenopei è arrivata solamente nel recupero della prima frazione, ma è stata significativa. Grazie ad una doppietta di Spavone, prima su assist di Russo e poi su calcio di rigore, ilha infatti ristabilito la parità, andando al riposo sul 2-2. Purtroppo nella ripresa è arrivato quasi subito il nuovo vantaggio ...

Un super Iliev, autore di un poker personale, regala la vittoria all'Inter U19 incontro il Viktoria Plzen , che viene così staccato a una giornata dalla fine. I nerazzurri di Chivu salgono a quota 7 punti in classifica e lasciano i cechi a 4, peraltro con lo scontro ...... non deve aver rappresentato una scelta facile: Samuel l'ha affrontata con coraggio e determinazione, alternando la propria presenza tra Primavera (condotta fino alle semifinali dinella ...95' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera vola ai playoff che regalano l'accesso agli ottavi di finale della Youth League battendo 4-2 il Viktoria Plzen grazie a ...68' - Iliev scodella in mezzo per Fontanarosa, che spizza appena senza creare problemi alla retroguardia ospite. 67' - Doppio cambio per Chivu: Bonavita e Curatolo lasciano il posto ...