Xi ter e imprese italiane | Cina? Non si può farne a meno Ma Pechino deve cambiare su Covid e geopolitica

... Taglia prezzi e Sostegni -. Si evidenzia, inoltre, che il tax rate nei primi nove mesi del 2022 è stato pari al 42% , rispetto a un livello medio normalizzato per lecompreso tra il 28% ...... 'Taglia prezzi' e 'Sostegni -'. Si evidenzia, inoltre, che il tax rate nei primi nove mesi del 2022 è stato pari al 42 per cento, rispetto a un livello medio normalizzato per lecompreso ...La Ragioneria Generale dello Stato è al lavoro per fare i conti e per trovare nuove coperture finanziarie a sostegno degli aiuti per famiglie e imprese.Dagli interventi sulle bollette al ritorno delle trivelle, dal cuneo fiscale tagliato gradualmente di 5 punti, fino all’aliquota unica sui redditi dichiarati in più: ecco le misure che il nuovo govern ...