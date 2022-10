Wanda Nara licenziata | Mauro Icardi blocca l' assegno

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)e L - Gante, una coppia esplosiva non solo a letto FELICI INSIEME Eva Grimaldi e Imma Battaglia, le foto del loro amore COME DUE RAGAZZINI Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati a ...

e L - Gante, una coppia esplosiva non solo a letto FELICI INSIEME Eva Grimaldi e Imma Battaglia, le foto del loro amore COME DUE RAGAZZINI Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati a ...Che fine ha fatto Mauro Icardi Mentreesterna le sue "paure" per l'atteggiamento pressante dell'ex marito nonostante l'annuncio della separazione, dell'attaccante argentino si sono perse le tracce. Sui social network Mauro ...La settimana del gossip vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi, Antonella Fiordelisi e la confessione su Alex Belli e Melissa Satta con la sua frecciata all'indirizzo dell'ex compagno ...Nuovi retroscena sul calciatore del Galatasaray e la manager riportano di un accordo di divisione dei beni firmato quasi un anno fa in Italia ...