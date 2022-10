Wanda Nara licenziata da Icardi | non la vuole più come agente «Le ha bloccato l’assegno»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La telenovela trae Mauronon accenna a placarsi. E l’ultima indiscrezione di gossip arriva direttamente dalla Turchia, dopo l’ormai ex coppia si era trasferita prima che il loro matrimonio naufragasse. Secondo i media turchi, infatti, l’ex attaccante dell’Inter e adesso in forza al Galatasaray avrebbe licenziato l’ormai ex moglie dal suo ruolo diLa loro storia d’amore era nata dal tradimento ai danni di Maxi Lopez, amico e compagno di squadra di Mauroe primo marito di. E propriotutto ebbe inizio, ecco che la storia si è ripetuta. Dall’Argentina, infatti, sono sempre più sicuri che...