Voto di scambio mafioso a Bari | arrestata consigliera comunale

... a vario titolo, per le ipotesi di reato dielettorale politico - mafioso e associazione ...- mediante (prevalentemente) la corresponsione di somme di denaro (25 o 50 euro per ogni singolo) ...... a vario titolo, per le ipotesi di reato dielettorale politico - mafioso e associazione ...- mediante (prevalentemente) la corresponsione di somme di denaro (25 o 50 euro per ogni singolo) ...CAGLIARI. C'è anche Cagliari tra le province italiane coinvolte nell'operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Catania: in queste ore è in corso un blitz contro un clan di Randaz ...Tra i 19 soggetti raggiunti questa mattina da una ordinanza applicativa di misure cautelari personali nelle province di Bari, Palermo e Taranto, ci sarebbe anche il presidente del Foggia Calcio. Il Gi ...