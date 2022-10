Volley | SuperLega | Trento espugna Modena nel big match | Michieletto e Kaziysky schiacciano Ngapeth

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ha sconfittoper 3-1 (25-21; 25-21; 25-27; 25-20) nell’anticipo dell’undicesima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I dolomitici hanno avuto la necessità di giocare in questa finestra perché a dicembre saranno impegnati nel Mondiale per Club. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno dominato i primi due set del bige nel terzo parziale si sono trovati anche sul 22-21 dopo una lunga rincorsa, salvo non essere impeccabili nel finale. Gli ospiti hanno poi messo nuovamente il turbo nella quarta frazione e hannoto il PalaPanini con pieno merito.ha infilato la seconda vittoria consecutiva e ha agganciato Cisterna al secondo posto, anche se con due partite giocate in più.incappa nel ...

