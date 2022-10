Volley | Supercoppa 2022 | a Cagliari si assegna il primo trofeo della stagione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Al PalaPirastu diquattro grandi club si contenderanno iltitolo: la Del Monte. Le Final Four, organizzate dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con il Comitato Regionale Fipav Sardegna, la Regione Sardegna e il Comune di, vedrà le quattro formazioni protagoniste darsi battaglia lunedì 31 ottobre, nelle semifinali, e martedì 1° novembre nelle finali. Si tratterà delle prima quattro classificatescorsa regular season, nonché le quattro semifinaliste dei play-off. Aprono le danze alle 17.30 di lunedì la prima testa di serie dell’evento, ovvero i campioni d’ItaliaCucine Lube Civitanova, che se la vedranno con la Valsa Group Modena, quarta in regular-season ...

...infrasettimanali si ritroveranno a Cagliari lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre per giocarsi la Del Monte2022 al PalaPirastu. In classifica Sir Safety Susa Perugia 12, Top...... contro quella Lube con cui giocherà lunedì sera a Cagliari la semifinale di. Nel corso ... L'ultimo precedente con Trentinoper Zavater è riferito al 3 - 0 su Milano nella semifinale ...Diretta Busto Arsizio Conegliano streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la 2^ giornata nel campionato di volley Serie A1.La futura partecipazione dei Block Devils al Mondiale per Club in Brasile a dicembre ha reso necessario lo spostamento dell’incontro. Una modifica che non aiuta i biancorossi, reduci da due trasferte ...