Volley femminile | Serie A1 | Scandicci capolista solitaria Haak trascina Conegliano | Novara e Milano ok al tie-break

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) LaA1 diè scesa in campo per la seconda giornata, subito un turno infrasettimanale per il massimo campionato italiano.ha vinto il big match, espugnando Busto Arsizio per 3-2. Seconda vittoria consecutiva per le Campionesse d’Italia,te dalla sempre più incisiva opposto Isabelle(27 punti) e dalla convincente schiacciatrice Alexa Gray (16), senza dimenticarsi della regia di Joanna Wolosz e della tonica Federica Squarcini (12). Alle Farfalle, che hanno rimontato da 0-2 salvo inchinarsi al tie-, non sono bastate le 22 marcature di Rosamaria Montibeller e le 17 di Loveth Omoruyi.replica prontamente alle Pantere, mostrando i muscoli di fronte al proprio pubblico e diventa ...