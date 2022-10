Viola come il Mare | anticipazioni puntata 28 ottobre | Viola trova suo padre?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ilprosegue con il quinto e penultimo appuntamento, in onda venerdì 28su Canale 5. La serie con Can Yaman e Francesca Chillemi si prepara al gran finale, che andrà in onda il prossimo venerdì: scopriamo cosa accadrà. Quinta e penultimaperil. La serie, che ha fatto il suo debutto su Canale 5 in prima serata lo scorso 30 settembre, ha conquistato i telespettatori grazie all’esplosiva coppia composta da Francesca Chillemi e Can Yaman. Nei rispettivi panni diVitale e Francesco Demir, l’interprete nostrana e il divo turco hanno continuano ad intrattenere i telespettatori, grazie ai casi sempre più intricati,...