Villarreal | Quique Setien si presenta | “Grande opportunità | sono nel posto giusto”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il nuovo allenatore del, che prende ildi Unai Emery, acquistato a stagione in corso dall’Aston Villa che ha pagato la sua clausola rescissoria. Il tecnico spagnolo si èto in conferenza stampa: “Allenare questo club fantastico è unaper me.felice ed entusiasta di iniziare quest’avventura, sento di essere nel. Dopo tante offerte ricevute da altri club, finalmente è scattata la molla. Ho trovato uno spogliatoio molto unito e credo che ci siano i margini per lavorare nel migliore dei modi. Non avevo molta voglia di tornare ad allenare, ma non potevo dire di no a questo club. Non vedo l’ora di ripartire“. L’ex Barcellona ha poi scacciato ogni ...

Setien si presenta come nuovo allenatore del: le dichiarazioni del sostituto di Unai EmerySetien è il sostituto di Unai Emery. Le parole da nuovo tecnico del. LE ...Setién è convinto di aver trovato la squadra che fa per lui, quella giusta per rilanciarsi ... Non avevo voglia di tornare ad allenare, ma dopo la chiamata delho subito cambiato ...'Grandi calciatori e gruppo unito, ci sono le condizioni per fare bene', dice il successore di Emery VILA-REAL (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Per me è ...Il Villarreal ha appena ufficializzato l'arrivo di Quique Setién: l'ex allenatore dei catalani, come riportato dal profilo twitter del submarino amarillo si unirà al club per i prossimo 18 mesi.