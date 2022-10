VIDEO Napoli-Glasgow Rangers 3-0 highlights | gol | sintesi Champions League | Simeone firma la doppietta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilha sconfitto iper 3-0 e ha regalato la quinta vittoria consecutiva inai tifosi che hanno gremito lo Stadio Diego Armando Maradona. La banda di Luciano Spalletti si conferma saldamente in testa al gruppo A con 15 punti all’attivo e tre lunghezze di vantaggio sul Liverpool. I partenopei erano già certi della qualificazione agli ottavi di finale, il successo odierno ha messo anche una seria ipoteca sul primo posto nel raggruppamento A decidere la partita è stato lo scatenato Giovanni: all’undicesimo minuto è stato pescato in profondità da Di Lorenzo e si è inventato un perfetto tiro a incrociare da dentro l’area di rigore; al 16? l’attaccante argentino ha colpito la palla di testa in tuffo, concretizzando l’assist da dietro di Mario ...