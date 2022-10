VIDEO Inter-Plzen 4-0 highlights | gol | sintesi Champions League | doppietta di Dzeko | Lukaku a segno!

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’ha sconfitto il Viktoriaper 4-0 e si è matematicamente qualificata agli ottavi di finale della. I ragazzi di Simone InzaghI hanno infilato il terzo successo nella massima competizione europea e sono secondi nel gruppo C con 10 punti all’attivo alle spalle del Bayern Monaco. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 35? grazie a Mkhitaryan, chirurgico con un colpo di testa in area di rigore su cross dalla sinistra di Bastoni. Il raddoppio è giunto a 42? al termine di una splendida azione corale: lancio lungo da centrocampo, Dimarco arpiona la palla sulla fascia destra, cross nel mezzo dell’area e il tap-in diè impeccabile. L’chiude definitivamente i conti al 66?, quandotrova la propria...

Dove vedere- Viktoria Plzen in tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime, visibile per i suoi utenti sulle ...Seguite la serata di Champions League cone informazioni in tempo reale.Il tifoso interista, protagonista degli episodi successi sugli spalti dello Stadio Artemio Franchi durante Fiorentina-Inter, dopo che è stato emesso il provvedimento ai danni del tifoso ...Dzeko ancora in gol contro il Viktoria Plzen, l’attaccante bosniaco porta i nerazzurri sul risultato di 3-0 sancendo di fatto la qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League.