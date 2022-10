VIDEO Dinamo Zagabria-Milan 0-4 | highlights | gol e sintesi Il Diavolo sale al 2° posto

Con una grande prestazione il Milan supera laZagabria nel match della quinta giornata di Champions League. Ecco gol e ...Dopo il 4 - 0 sul campo dellaZagabria a Pioli manca solo un punto per entrare tra le 16 migliori d'Europa. E con Leao, ancora una volta ...Pioli (all.) 7,5 Mette in campo un Milan molto offensivo e trova il risultato giusto per riportarsi al secondo posto in classifica. Tatarusanu 6,5 Nei primi venti minuti viene preso di mira dai padron ...Occorreva uuna vittoria per riconquistare il secondo posto nel girone E e il Milan non ha tradito. Rossoneri in vantaggio sul finire di primo tempo con un colpo di testa di Gabbia. Nella ripresa raddo ...