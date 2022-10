Viaggio nell’anatomia umana in partenza da Milano Centrale

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo aver entusiasmato già oltre 52 milioni di visitatori nel mondo, la mostra BODY WORLDS arriva a. Il dott. Gunther von Hagens, inventore della plastinazione, e la dott.ssa Angelina Whalley, curatrice della mostra, presenteranno adal 4 novembre 2022 al 26 febbraio 2023 presso la stazione di– Galleria dei Mosaici la loro nuova esposizione: BODY WORLDS – Il Ritmo Della Vita. L’esposizione offre una panoramica completa dell’anatomia e fisiologia del corpo umano, spiegando con un linguaggio chiaro le funzioni dell’organismo e dei vari organi così come le patologie ricorrenti legate alla nostra civiltà e il modo in cui insorgono. La mostra presenta il corpo umano in tutte le sue sfaccettature, le sue vulnerabilità e le sue potenzialità di fronte alle numerose sfide che deve affrontare in ...