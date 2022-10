“Vergogna” Tifosi contro la Juventus | le conseguenze alla Continassa

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè fuori dChampions League, con un dato che purtroppo si è fatto sempre più delicato e problematico per la Vecchia Signora. Fa davvero molto maleessere già stata eliminata dChampions League, con la brutta sconfitta per 4-3il Benfica che di sicuro mette in crisi il futuro di Massimiliano Allegri, ma a ben vedere la sfidale aquile portoghese è sempre sarà davvero molto complicata. Ansa FotoLadunque deve già dire addioChampions League dopo la fase a gironi, con quattro sconfitte in cinque partite che non possono assolutamente essere giustificate in alcun modo. La Vecchia Signora di Massimiliano Allegri dunque torna a Torino con le pive nel sacco, con una sconfitta davvero ...