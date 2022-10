Venti milioni spariti Ecco la carta Ronaldo | chi può rovinare Juve e Agnelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Arrivano importanti aggiornamenti sull'inchiesta Prima, con al centro lantus: secondo La Gazzetta dello Sport, è stata ritrovata la. Quella che era stata al centro delle prime fasi delle indagini: motivo di perquisizioni e di approfondimenti sui giornali. Dopo averla cercata a lungo, gli inquirenti l'avrebbero effettivamente trovata. Per la Rosea, secondo la Procura di Torino quella cifra per il portoghese non sarebbe stata inserita nel bilancio. Inoltre compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private ritrovate nelle perquisizioni e la famosadell'attaccante portoghese. Queste sono le novità che emergono dalle 19 pagine del capo d'accusa dell'inchiesta: sarebbero 20 ...