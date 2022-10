Vandali alla scuola media Falcone di Ivrea | danni per migliaia di euro

Reggionline

L'anziano ad aprile aveva rifiutato insiememoglie il vaccino per personali convinzioni. L'...] Cronaca Arenzano, ancorain azione in stazione Posted on 4 Marzo 2019 Author Redazione ...La rottura con tutta probabilità è stata provocata dai. Già in passato il parco Matusa ha ... Questo però non toglie nullagravità del fatto che, nonostante il ferimento di un bambino e la ... Vandali al centro diurno: impianto elettrico ko, anziani alla Stella Polare. VIDEO Qualcuno, nel vederle, si rabbuia. «Quello che scoccia nota con rammarico Filippo, di quinta è che per questo grave fatto ora tutti gli studenti dell'Itis rischiano di essere bollati come vandali, ...Erano caduti nel degrado e diventati anche pericolose trappole. È stato quindi necessario compiere da parte del Comune di Carbonia un'importante operazione di messa in sicurezza e risistemazione delle ...