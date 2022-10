Vaffa agli autori | la Ferruzzi scatena il caos al Gf Vip | nel cuore della notte

Liberoquotidiano.it

Nervosa, in piena notte viene chiamata in Confessionale per un confronto, ma la cosa non si risolve con pacatezza: urla e un 'autori . Elenoire non sopporta Nikita. "Se si avvicina a ...Ci risiamo, e tutti lo avevano previsto: Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip è pronta a regalare un nuovo show da donna sedotta, illusa e abbandonata. Era già successo con Luca Salatino , quando ... Gf Vip, Ferruzzi e il "vaffa" agli autori: di notte si scatena il caos La Ferruzzi sta rivivendo un incubo: dopo Luca Salatino, adesso deve affrontare il “no” incassato da Dal Moro e non ha reagito bene Ci risiamo, e tutti lo avevano previsto: Elenoire Ferruzzi al Grande ...Il duo comico si è esibito sulle note della famosa canzone di Marco Masini durante la copertina di "Di Martedì" ...