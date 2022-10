Urso “Abbiamo un piano per realizzare altri gasdotti”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “unche prevede anche la realizzazione die, se la Francia ancora si oppone – e mi sembra una follia – all'ipotesi di collegare il gasdotto spagnolo a quello europeo, saremo noi a, insieme al governo spagnolo, un gasdotto che lega quella rete all'Italia del nord”. Lo ha detto il Ministro per le imprese e made in Italy, Adolfo, a “Porta a porta”. “L'Italia può cogliere questa crisi e farne una grande opportunità: diventare il Paese che fornisce energia alla Germania e all'Europa, ribaltando anche una posizione di sudditanza geopolitica”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

